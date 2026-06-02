Roma, a Villa Borghese nasce il "Villaggio Arma" dei Carabinieri
L'Arma si racconta ai cittadini nel cuore di Roma: quattro giorni di incontri, dimostrazioni e attività per famiglie per celebrare il 212° anniversario della Benemerita
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Roma si prepara ad accogliere il "Villaggio Arma", un evento aperto al pubblico che accompagnerà le celebrazioni del 212° Annuale di Fondazione dei Carabinieri dal 4 al 7 giugno a Villa Borghese. Non una semplice ricorrenza istituzionale, ma un vero e proprio percorso immersivo pensato per mostrare da vicino il lavoro quotidiano dell'Arma, tra tradizione, innovazione e impegno sociale.
L'inaugurazione tra autorità e volti noti
Il sipario si alzerà la mattina del 4 giugno con la cerimonia dell'alzabandiera all'incrocio tra Viale dell'Obelisco e Piazzale dei Martiri. A dare il via ufficiale alle celebrazioni sarà il Comandante Generale dell'Arma, generale Salvatore Luongo, affiancato da rappresentanti delle istituzioni civili e militari.
L'apertura del Villaggio sarà scandita dal tradizionale taglio del nastro, con la partecipazione dell'attrice Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento, e del conduttore Flavio Insinna. La giornata inaugurale proseguirà con un confronto dedicato alla lotta contro la criminalità organizzata, che vedrà protagonisti il Procuratore Capo di Roma Francesco Lo Voi e la giornalista Francesca Fagnani.
Bambini protagonisti tra cavalli e natura
I più piccoli avranno l'opportunità di avvicinarsi al mondo dell'equitazione grazie agli istruttori del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, che guideranno i bambini in attività pratiche e dimostrative. Tra i viali alberati della Villa sarà possibile osservare da vicino anche antichi mestieri legati alla cura dei cavalli, come la ferratura degli zoccoli, trasformando la visita in un'esperienza educativa e coinvolgente.
Dentro le indagini: il fascino della scienza forense
Una delle aree più attese sarà quella dedicata alle investigazioni. Gli specialisti del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche accompagneranno il pubblico all'interno di una scena del crimine virtuale grazie a sofisticati visori tridimensionali.
Non mancheranno dimostrazioni pratiche per imparare a riconoscere le banconote contraffatte attraverso l'utilizzo di luci ultraviolette, mentre il Nucleo Subacquei proporrà simulazioni operative con apparecchiature utilizzate nelle reali attività di recupero in ambiente acquatico.
Tecnologia e sicurezza in prima linea
Il Villaggio offrirà anche una panoramica sulle tecnologie impiegate quotidianamente dall'Arma. Tra le attrazioni spicca la killing house, struttura addestrativa utilizzata per simulare situazioni di emergenza e interventi ad alto rischio.
Grande attenzione anche per alla sicurezza stradale. Attraverso speciali occhiali che riproducono gli effetti di alcol e sostanze stupefacenti, i visitatori potranno comprendere concretamente i rischi della guida in stato di alterazione. Un simulatore immersivo in realtà virtuale completerà l'esperienza.
Sport, benessere e formazione
L'appuntamento romano sarà anche una vetrina delle eccellenze sportive dell'Arma. Gli atleti del Centro Sportivo Carabinieri proporranno dimostrazioni di scherma, tecniche di difesa personale e attività aperte al pubblico. Chi ama le sfide potrà cimentarsi con un simulatore di sci oppure affrontare una parete d'arrampicata sotto la guida degli istruttori del Centro Addestramento Alpino. Parallelamente saranno organizzate esercitazioni di primo soccorso e corsi pratici di BLSD, con particolare attenzione alle manovre salvavita e alla disostruzione delle vie aeree.
Ambiente e biodiversità al centro dell'attenzione
Tra le novità più significative figura l'area dedicata ai Carabinieri Forestali. Un vero e proprio spazio tematico accompagnerà i visitatori alla scoperta della biodiversità italiana, illustrando il delicato equilibrio degli ecosistemi e le attività di tutela ambientale con un focus sui processi di rigenerazione delle aree boschive colpite dagli incendi.
I grandi temi sociali al centro dei dibattiti
Durante le quattro giornate si alterneranno incontri e conferenze dedicati ad alcune delle principali sfide della società contemporanea. Si parlerà di bullismo e cyberbullismo, inclusione sociale, sicurezza stradale, violenza di genere, tutela delle produzioni agroalimentari e contrasto alle truffe ai danni degli anziani. A confrontarsi con il pubblico saranno esperti, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti, testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo, offrendo occasioni di approfondimento e sensibilizzazione.
Il gran finale tra tradizione e musica
La chiusura del Villaggio Arma sarà affidata a uno degli appuntamenti più suggestivi della tradizione dell'Arma: il Carosello equestre del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, in programma domenica 7 giugno a Piazza di Siena. A seguire, la terrazza del Pincio farà da cornice al concerto della Banda dell'Arma dei Carabinieri, che accompagnerà il pubblico con un repertorio capace di unire musica classica e contemporanea.