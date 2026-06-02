Roma, a Villa Borghese nasce il "Villaggio Arma" dei Carabinieri

Durante le quattro giornate si alterneranno incontri e conferenze dedicati ad alcune delle principali sfide della società contemporanea. Si parlerà di bullismo e cyberbullismo, inclusione sociale, sicurezza stradale, violenza di genere, tutela delle produzioni agroalimentari e contrasto alle truffe ai danni degli anziani. A confrontarsi con il pubblico saranno esperti, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti, testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo, offrendo occasioni di approfondimento e sensibilizzazione.