2 giugno, al via le celebrazioni per la Festa della Repubblica | Mattarella: "Atto di libertà senza precedenti"

"Sono trascorsi ottant'anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento, da parte degli italiani, di un atto di libertà senza precedenti". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica in un messaggio inviato al capo di Stato maggiore della difesa, Luciano Portolano. "Con il suffragio universale donne e uomini, insieme per la prima volta, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario, per avviare la ricostruzione di un Paese libero, democratico, repubblicano. Nell'ottantesimo anniversario della Repubblica, onoriamo la memoria dei militari che, con i Gruppi di combattimento, reparti che, con abnegazione e valore combatterono nella Guerra di Liberazione, furono tra i protagonisti della rinascita d'Italia, restituendo alla nazione onore e libertà".