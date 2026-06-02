La Repubblica compie 80 anni: perché si festeggia il 2 giugno

La prima volta che la Festa della Repubblica Italiana è stata celebrata era il 2 giugno del 1947, ma è diventata ufficialmente giorno di festa nazionale nel 1949 con la legge n. 260. La ricorrenza, tra le più centrali per l'Italia democratica perché incarnazione di un Paese moderno e antifascista come sancito dalla Costituzione, fu tuttavia soppressa nel 1977. In quell'occasione, a causa della grave crisi economica che sferzava il nostro Paese da inizio anni Settanta, venne varata una legge volta a contenere il costo del lavoro e aumentare la produttività senza gravare troppo sul bilancio statale. La Festa della Repubblica fu privata della sua tradizionale parata e resa "mobile", cadendo fino al 2001 nella prima domenica di giugno in modo da evitare un calendario con un giorno festivo in mezzo alla settimana. Fu il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi a fissare nuovamente la Festa della Repubblica al 2 giugno.