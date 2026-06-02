"È stata una cosa grandiosa, perché poi le donne sono andate a votare tranquillamente, anche contro la volontà dei mariti, perché alcuni di loro erano d'accordo, ma c'erano anche dei mariti che non volevano assolutamente che le mogli prendessero parte all'attività politica. Le volevano a casa a fare le casalinghe", racconta con emozione. "Questa è stata una grande vittoria. Non c'è stata una donna che non sia andata a votare: tutte le donne di Casal Bertone hanno votato per la prima volta e molte piangevano dalla gioia, dalla felicità. Si sentivano importanti".