Rimini, si finge un sacerdote e truffa... un vero sacerdote: arrestato 50enne

Un trucco che però non ha fregato il prete, che ha finto di cascarci e ha al contempo allertato i carabinieri. Questi si sono appostati nel giorno della visita del presunto operaio, hanno lasciato che la "transazione" tra il prete e il truffatore avvenisse e poi hanno fatto scattare le manette per l'uomo. Secondo gli inquirenti, l'uomo aveva alle spalle otto procedimenti per truffa a tra Como, Milano e Novara. Comparirà davanti al giudice per la direttissima assistito dall'avvocato Francesco Valentini del Foro di Roma.