Abano Terme (Padova), uccise il fidanzato a coltellate nel parcheggio: condannata a 24 anni

Valentina Boscaro aveva indicato come responsabile del delitto un non precisato maghrebino

La ricostruzione della donna non aveva da subito convinto gli investigatori.

Il pubblico ministero, Valeria Sanzari, ha sottolineato come le dichiarazioni dell'imputata fossero "assolutamente inattendibili", poiché "ha sempre mentito" sulle circostanze del delitto, indicando in un non precisato "maghrebino" il responsabile, versione resa anche ai giovani intervenuti per soccorrere la vittima e poi ai carabinieri.

La vittima, pur essendo ferita in maniera grave, ebbe la forza di mettersi alla guida della sua auto. Poco dopo però perse i sensi. Trasportato in ospedale, Mattia Caruso morì poco dopo il ricovero.