Omicidio Mattia Caruso, parla il papà della vittima: "Mio figlio era innamorato, lei una manipolatrice"

Il padre di

Mattia Caruso

Valentina Boscaro

Mattino Cinque News" racconta alcuni dettagli della relazione della coppia:

, il trentenne ucciso ad Abano Terme dalla fidanzata rea confessa, a ""Lei è una manipolatrice, sapeva bene come abbindolare mio figlio al punto da fargli abbandonare la famiglia e il cane".

L'uomo non nutre rancore per

la famiglia della giovane

: "A me dispiace per la famiglia di Valentina, lo dico veramente, perché io ho una famiglia e so cosa vuol dire". Poi, aggiunge: "È meglio che Valentina non veda più sua figlia, perché è pericolosa. Non è un essere umano: è un diavolo, in dei momenti si trasformava, quindi o è pazza o è satanica. Avere il barbaro coraggio di fare quello che ha fatto lei, non è umano".

I dettagli sul rapporto tra i due - "

Tutte le volte Mattia tornava a casa con un occhio nero, ma la vittima era sempre lei - continua il racconto del padre -. Io penso che l’amore sia cieco, l’amore non vede età e personalità, non vede niente. Lui era innamorato, per quello io non condanno mio figlio".