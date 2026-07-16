Rozzano, uccise Manuel Mastrapasqua per un paio di cuffiette: Daniele Rezza è "capace di intendere e di volere"

La Corte d'Assise d'Appello di Milano aveva disposto la perizia accogliendo l'istanza di perizia della difesa, secondo cui Rezza avrebbe una "disregolazione delle funzioni emotive che comporta reazioni sproporzionate" e non riuscirebbe a "controllare gli impulsi a causa di una patologia psichiatrica". La sostituta procuratrice generale Olimpia Bossi aveva chiesto di respingere la richiesta, perché la "incapacità di gestire la rabbia è caratteristica di un carattere aggressivo e immaturo, ma da qui a dire che sia una patologia a me pare escluso". Per l'avvocata Roberta Minotti, legale di parte civile della famiglia Mastrapasqua, dalle carte risultava già che "il funzionamento cognitivo di Rezza è nella norma, tanto che lui ha detto pure: ho preso 27 anni per una coltellata".