Manuel Mastrapasqua, la fidanzata: "Mi stava mandando un messaggio che non è mai arrivato, in quel momento stava morendo"
A "Dritto e Rovescio" la ragazza fa ascoltare l'ultimo audio di Manuel
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A "Dritto e Rovescio" la fidanzata di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata in strada a Rozzano l'11 ottobre per un paio di cuffie wireless da pochi euro, fa ascoltare l'ultimo audio che ha ricevuto quella notte dal ragazzo.
"Se ti devo dire una cosa di me è che per le cose che tante persone potrebbero considerare disastrose io non ci do molto peso, perché il tempo scorre" si sente nell'audio che Manuel avrebbe inviato alla sua fidanzata Ginevra, l'ultima persona ad averlo sentito. "Lui aveva fatto partire un altro audio, quello che però non mi è mai arrivato. Dopo qualche minuto di audio aperto mi sono insospettita. Gli ho scritto: wow, stai facendo un audio molto lungo, invece lui in quel momento riceveva una coltellata".
"Con le luci dell'alba, continuando a chiamare il suo numero mi hanno risposto i carabinieri che mi hanno detto che Manuel non c'era più" ha proseguito la ragazza. "Manuel era molto dolce e tranquillo, eravamo molto presi l'uno dall'altra. Avremmo voluto l'anno dopo prenderci una casa in affitto e gettare le basi di un futuro insieme. All'assassino avrei voluto chiedere solo perché ha fatto tutto questo" ha concluso Ginevra.