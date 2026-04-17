Manuel Mastrapasqua, la fidanzata: "Mi stava mandando un messaggio che non è mai arrivato, in quel momento stava morendo"

"Con le luci dell'alba, continuando a chiamare il suo numero mi hanno risposto i carabinieri che mi hanno detto che Manuel non c'era più" ha proseguito la ragazza. "Manuel era molto dolce e tranquillo, eravamo molto presi l'uno dall'altra. Avremmo voluto l'anno dopo prenderci una casa in affitto e gettare le basi di un futuro insieme. All'assassino avrei voluto chiedere solo perché ha fatto tutto questo" ha concluso Ginevra.