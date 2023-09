Omicidio Carol Maltesi, al reo confesso concessa la giustizia riparativa | L'ira della famiglia della vittima

Questo programma di recupero, dopo la richiesta avanzata dai legali di Fontana, è stato accettato dal tribunale. Il food blogger, nel gennaio del 2022, uccise nella sua casa di Rescaldina, vicino a Legnano, la 29enne Carol Maltesi colpendola a martellate e sgozzandola. Sezionò il cadavere per gettarlo poi in un burrone. La famiglia della vittima: "Non lo incontreremo mai".

Per l' omicidio di Carol Maltesi il killer reo confesso, Davide Fontana, si potrà avvalere della giustizia riparativa , una misura introdotta dalla riforma Cartabia che permette un percorso psicologico per cercare di riparare, davanti agli occhi della società, quanto commesso.

Leggi Anche Omicidio Carol Maltesi, Davide Fontana condannato a 30 anni di carcere

Davide Fontana potrà quindi sperimentare questo istituto legale introdotto non per sostituire il processo ma come modo per risolvere i conflitti e risanare il legame tra chi ha compiuto il reato e chi ne è stato vittima con l'aiuto di una terza figura imparziale, definita "mediatore". Questa misura è stata fortemente voluta dall'Europa per cercare di ridurre il numero dei processi penali e spingere i rei confessi a una maggiore consapevolezza.

La famiglia di Carol, tramite i legali, ha fatto sapere a Il Giorno di non voler in alcun modo contatti con Fontana.