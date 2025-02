Nuovo attacco hacker dei gruppi filorussi, ko i siti del ministero Made in Italy e della Gdf

Un nuovo attacco hacker contro siti governativi e militari italiani è stato rivendicato dal gruppo filorusso "NoName057(16)", che su Telegram ha parlato di "punizione per l'Italia con missili DDoS". Colpiti i siti del ministero delle Imprese e del Made in Italy e della guardia di finanza oltre ad alcuni sottodomini dell'Interno e della Finanza. Per alcuni minuti, inoltre, sono risultati irraggiungibili i siti dell'Aeronautica militare e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nella giornata di lunedì lo stesso gruppo aveva rivendicato un attacco contro siti di banche e aziende di trasporto, riconducendo le ragioni alle dichiarazioni di Mattarella sul paragone tra Russia e Terzo Reich.