Nuovo attacco di Mosca a Mattarella: "Il paragone tra la Russia e il Terzo Reich non resterà senza conseguenze"

La portavoce ha aggiunto: "Abbiamo dato una risposta, che ha dato origine non solo a un'ondata di russofobia e alla presunta pseudo-difesa del presidente italiano. La gente ha creato una petizione speciale in cui comuni cittadini italiani, giornalisti, personaggi pubblici hanno iniziato a scrivere di scusarsi con i russi per queste parole indegne". Questa petizione, secondo l'agenzia Tass, sarebbe "stata firmata da oltre 10mila persone in soli due giorni. Una volta completata la raccolta delle firme, la petizione sarà inviata al ministero degli Esteri russo per 'dimostrare che gli italiani non condividono le opinioni del presidente Mattarella".