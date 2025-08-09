Bologna, derubata in stazione la fotografa Nima Benati: sottratti gioielli e diamanti per 100mila euro

La donna, classe 1992, ha raccontato tutto sui social: "Ero sul treno, quando un ragazzo mi ha chiesto da fuori informazioni sul convoglio. Mentre lo aiutavo, un complice mi ha preso il bagaglio pieno di preziosi"
Disavventura alla stazione di Bologna Centrale per Nima Benati, fotografa classe 1992 con 800mila follower su Instagram. Al suo pubblico social la donna ha raccontato ciò che le è accaduto mentre si trovava in uno dei binari sotterranei dell'Alta velocità. Mentre stava partendo in direzione Milano, un ragazzo - in stato di agitazione - ha bussato al finestrino del convoglio per chiederle informazioni sul treno. Mentre lei lo stava aiutando, è sparito il suo bagaglio a mano contenente gioielli, preziosi e borse di lusso, per un valore stimato intorno ai 100mila euro.
Il racconto - La vicenda è stata raccontata dal Resto del Carlino, che ha anche riportato le parole di Benati. "Sono salita sul mezzo e ho messo il bagaglio nello scomparto sopra i sedili. All'improvviso, il ragazzo dall'esterno ha iniziato, disperato e spaesato, a chiedermi se quello fosse il treno per Milano, mentre il convoglio stava per partire. Aveva lo sguardo perso, sembrava spaventato". Preoccupata, dunque, dallo stato di agitazione del ragazzo, Benati si è prodigata per dargli tutte le informazioni necessarie. "Ha provato a dirmi qualcosa, ma non parlava bene la mia lingua. Allora ho preso il telefono per scrivergli che era sul treno giusto". Peccato che quell'atto di gentilezza si è trasformato in una beffa.
Subito "il ragazzo ha perso interesse, e una volta arrivata a Milano mi sono accorta che la borsa non era più lì con me", ha raccontato Benati, citata dal Resto del Carlino. Secondo la ricostruzione, il giovane era in compagnia di un complice, un altro malfattore salito appositamente sul treno per sottrarre il bagaglio a mano di Benati: dentro c'erano gioielli, preziosi e borse dal valore di circa 100mila euro. "È il frutto di 15 anni di lavoro, che è andato perso e buttato via. Ed è successo perché sono stata gentile", ha detto la fotografa sui social. "Ho solo voluto aiutarlo, perché ero preoccupata per lui. E invece ha usato la mia gentilezza per fregarmi. Ho avuto anche un attacco di panico", ha raccontato sconsolata. "Non sono una persona materialista e superficiale. Anche in passato, quando mi sono capitate cose simili, non ne ho mai parlato. Ma ora racconto tutto soltanto per dirvi di fare attenzione. Perché io sono stata derubata a causa della mia gentilezza - ha voluto sottolineare -. Probabilmente c'è riuscito con l'aiuto di un’altra persona, un complice che, salito sul treno mentre eravamo ancora fermi, me l'ha portata via".
Benati ha voluto spiegare anche perché si trovasse in treno con tutti quei preziosi. "Sono dovuta rientrare in Italia, a Bologna, dall'estero per motivi personali, lasciando un viaggio di lavoro. Con me, quindi, avevo praticamente tutti i miei gioielli, alcuni con diamanti". Preziosi che "ho deciso di spostare sul treno nel bagaglio a mano, perché pensavo fosse più sicuro tenerli con me. Di solito non viaggio mai con gioielli o cose di valore con me: so che non si fa, ma questa volta non ho avuto scelta", ha detto Benati, che ha sporto denuncia alla Polfer di Milano. Gli agenti di Bologna sono gal lavoro sulle immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare gli autori del furto.
