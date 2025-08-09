Bologna, derubata in stazione la fotografa Nima Benati: sottratti gioielli e diamanti per 100mila euro

Subito "il ragazzo ha perso interesse, e una volta arrivata a Milano mi sono accorta che la borsa non era più lì con me", ha raccontato Benati, citata dal Resto del Carlino. Secondo la ricostruzione, il giovane era in compagnia di un complice, un altro malfattore salito appositamente sul treno per sottrarre il bagaglio a mano di Benati: dentro c'erano gioielli, preziosi e borse dal valore di circa 100mila euro. "È il frutto di 15 anni di lavoro, che è andato perso e buttato via. Ed è successo perché sono stata gentile", ha detto la fotografa sui social. "Ho solo voluto aiutarlo, perché ero preoccupata per lui. E invece ha usato la mia gentilezza per fregarmi. Ho avuto anche un attacco di panico", ha raccontato sconsolata. "Non sono una persona materialista e superficiale. Anche in passato, quando mi sono capitate cose simili, non ne ho mai parlato. Ma ora racconto tutto soltanto per dirvi di fare attenzione. Perché io sono stata derubata a causa della mia gentilezza - ha voluto sottolineare -. Probabilmente c'è riuscito con l'aiuto di un’altra persona, un complice che, salito sul treno mentre eravamo ancora fermi, me l'ha portata via".