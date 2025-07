Beyoncé vittima di un furto: rubata da un'auto musica inedita della popstar

La polizia ha indagato in un'area in cui il MacBook e le cuffie avevano segnalato la loro posizione, ma il rapporto non ha menzionato alcun oggetto recuperato.

Il rapporto identifica infatti un possibile veicolo sospetto: una Hyundai Elantra rossa del 2025. Gli agenti intervenuti sono riusciti a identificare "impronte leggere" sulla scena e le telecamere di sicurezza nel parcheggio avrebbero ripreso l'incidente.