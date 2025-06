Paura al concerto di Beyoncé, l'auto su cui canta sopra il pubblico si inclina all'improvviso

Dopo essere atterrata, la cantante, come mostrano i video, ha detto al pubblico: "Voglio ringraziarvi per il vostro affetto. Se mai dovessi cadere, so che mi afferrereste". Un addetto stampa della popstar ha dichiarato a CBS News che un "incidente tecnico ha causato l'inclinazione dell'auto volante, che Beyoncé usa per girare intorno allo stadio e vedere i suoi fan da vicino". "È stata calata rapidamente e nessuno è rimasto ferito. Lo spettacolo è proseguito senza incidenti", prosegue il comunicato.