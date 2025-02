Fresca del trionfo ai Grammy, Beyoncé ha annunciato su Instagram il Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit Tour. Saranno 22 concerti da aprile a luglio, da Los Angeles ad Atlanta, passando per l'Europa da Londra e Parigi. Al momento non è prevista alcuna data in Italia. L'annuncio del tour era atteso da settimane, ma la cantante di 'Texas Hold 'Em" l'aveva rimandato per via dei devastanti incendi che stavano divorando la città californiana.