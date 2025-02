I carabinieri di Nola (Napoli) hanno arrestato dieci persone nell'ambito di una maxi operazione contro il traffico di droga. Nel mirino dei militari è finita un vero e proprio "delivery" di stupefacenti (cocaina, hashish, crack) che riforniva clienti da Napoli ad Avellino e a Palermo come se fossero normali consegne a domicilio, a bordo di scooter e bici elettriche. Secondo gli investigatori, il giro d'affari si aggirava intorno ai 100mila euro al mese. Non era raro che nel giorno del proprio compleanno, i destinatari ricevessero dosi in omaggio come "regalo".