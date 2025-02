Perugia, professore di scuola media scoperto a spacciare cocaina: arrestato

Gli ordini in codice - Secondo le indagini le cessioni di droga sarebbero avvenute mediante ordini effettuati tramite la piattaforma WhatsApp, utilizzando un linguaggio in codice per eludere eventuali controlli. Nel corso degli approfondimenti svolti dalle Fiamme Gialle, a, sarebbero stati ricostruiti poco meno di 200 episodi di cessione di droga negli ultimi mesi, per oltre un etto di cocaina ceduta, con un incasso di oltre 10.000 euro di provento illecito. In particolare, i militari del Nucleo Mobile della Compagnia della Guardia di Finanza tifernate avrebbero notato un continuo via vai di persone sospette, molte con precedenti specifici, che si recavano nel parcheggio e nei locali situati al piano terra dell’abitazione del professore, in San Giustino, per poi uscirne dopo pochi minuti.