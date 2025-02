Armati di kalashnikov spacciavano nei boschi del Varesotto: due arresti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, tutta l'area del Varesotto da Luino a Saronno è controllata da bande di spacciatori nordafricani attive 24 ore su 24, sette giorni su sette, che non escono mai dalla boscaglia che li protegge e che sono difesi da guardie armate poste al limitare delle aree verdi. L'operazione è stata condotta dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Varese che hanno a lungo osservato i due spacciatori prima di intervenire. Uno è stato bloccato poco fuori dal bosco, nelle vicinanze di un supermercato. L'altro, che ha cercato di fuggire buttandosi in un dirupo, è stato arrestato nell'area verde. La Polizia ha sequestrato, oltre alle armi da guerra, due fucili pronti all'uso, circa 100 cartucce di vario calibro, 90 grammi di eroina, 150 grammi di cocaina, 80 grammi di hashish e il materiale per il confezionamento dello stupefacente.