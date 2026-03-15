A Napoli la "Città della legalità" promossa dal Corpo della Polizia Penitenziaria
In occasione del 209° annuale di fondazione un percorso immersivo in undici stand, con esposizioni ed esibizioni aperte a tutti
Il Corpo di polizia penitenziaria compie 209 anni e per l'occasione organizza in piazza del Plebiscito a Napoli la “Città della Legalità”. Si tratta di percorso immersivo articolato in undici stand, con esposizioni, dimostrazioni operative ed esibizioni, pensato per offrire ai cittadini un’esperienza diretta e coinvolgente delle molteplici attività svolte quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia penitenziaria. Inaugurata sabato 14 marzo, La Città della Legalità rimarrà aperta al pubblico fino a mercoledì 18 marzo, con orario continuato dalle 10 alle 18.
Cosa vedere e da fare alla Città della Legalità
Stand dedicato alle attività di formazione del personale e alla promozione degli arruolamenti. Qui i visitatori possono conoscere le modalità e i requisiti per l’accesso al corpo e il percorso formativo che gli allievi devono seguire durante l’addestramento. Ma c'è spazio anche per gettare lo sguardo sulle uniformi storiche e su quelle attuali. Istruttori del Metodo Globale di Autodifesa e istruttori di tiro sono inoltre a disposizione per illustrare alcune tecniche base che, nei rispettivi ambiti, vengono insegnate agli allievi del Corpo. Presente anche uno stand dedicato alle attività della divisione informatica per visitare in realtà virtuale l’interno di un istituto penitenziario. Inoltre è possibile simulare la fase di immatricolazione con tanto di acquisizione delle impronte digitali che si svolge al momento dell’ingresso in carcere di una persona.
Stand dedicato al funzionamento del Laboratorio per la Banca dati Nazionale del DNA
Riproduce il lavoro svolto dai biologi della Penitenziaria per ottenere il profilo genetico di una persona partendo da un campione biologico come, ad esempio, un prelievo salivare. Qui i bambini, una volta indossati camice, guanti e mascherina, possono collaborare con il personale del laboratorio nell’utilizzo di provette e attrezzature specifiche di questo lavoro. Ai visitatori più interessati saranno inoltre fornite informazioni più approfondite sull’importanza del compito svolto dal Laboratorio nelle investigazioni scientifiche e sulle modalità di accesso ai ruoli tecnici del Corpo. Possibile apprendere dal personale addetto come si svolge la vita all’interno di una sezione detentiva.
Dal quarto al settimo stand
Aree dedicate ai reparti d’élite del Corpo, il Gruppo Operativo Mobile (GOM), il Nucleo Investigativo Centrale (NIC), il Gruppo di Intervento Operativo (GIO) e l’Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza (USPeV). Vengono illustrati i compiti istituzionali specifici di ogni reparto e le modalità d’uso delle attrezzature in dotazione. L’area successiva è destinata a ospitare alcuni dei veicoli in dotazione a diversi reparti del Corpo: autoveicoli di varie tipologie per il trasporto dei detenuti, autovetture adibite ai servizi di scorta e motocicli.
Stand è dedicato alle specialità e specializzazioni del Corpo
. Qui sono esposte e illustrate attrezzature e materiali della Divisione aeromobili a pilotaggio remoto, modellini di imbarcazioni del Servizio navale e un manichino con l’uniforme storica di rappresentanza. Gli istruttori piloti di droni (UAS) insegnano ai bambini come far volare dei modelli giocattolo e porteranno i più grandi, dopo averli dotati di appositi visori, a fare un giro per ammirare la città dall’alto. In calendario inoltre dimostrazioni per mostrare al pubblico l’abilità dei cani poliziotto nello scovare sostanze stupefacenti nascoste all’interno di un’autovettura, di una valigia o addosso alle persone.
Sistemi antidrone
Stand dedicato alle attività di contrasto svolte dalla Divisione sistemi antidrone e innovazione tecnologica del corpo per garantire la sicurezza penitenziaria e le diverse tecnologie a disposizione dei sistemi antidrone fissi e mobili, anche attraverso il supporto di video e immagini. Esposti tre droni di varie dimensioni, un dispositivo radio-mobile antidrone e un cane robot.
Stand dedicato ad atleti, tecnici e personale delle Fiamme Azzurre
Il gruppo sportivo della Penitenziaria insignito della Stella d’Oro al merito sportivo dal CONI. Qui vengono raccontati oltre 40 anni di attività e l’importante contributo offerto allo sport italiano. Oltre alla presenza di atleti olimpici allo stand, il gruppo sportivo coinvolge il pubblico sul ring della boxe, nel tennis tavolo, sul tatami per il judo, sul campo di calcio in erba sintetica e ai bersagli laser del pentathlon moderno, con esibizioni degli atleti delle varie
Spazio alla solidarietà
Con Ferrari Therapy - Meccanici per un giorno sono protagonisti un gruppo di ragazzi con sindrome di Down che vestono i panni di veri tecnici della scuderia auto di Maranello: sotto la guida esperta del team Ferrari del pilota Fabio Barone, detentore di 7 record mondiali di velocità su Ferrari, possono mettere le mani su una fiammante Ferrari F8 Tributo, simulando un pit stop per il cambio delle gomme.