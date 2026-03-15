A Napoli la "Città della legalità" promossa dal Corpo della Polizia Penitenziaria



Stand dedicato alle attività di formazione del personale e alla promozione degli arruolamenti. Qui i visitatori possono conoscere le modalità e i requisiti per l’accesso al corpo e il percorso formativo che gli allievi devono seguire durante l’addestramento. Ma c'è spazio anche per gettare lo sguardo sulle uniformi storiche e su quelle attuali. Istruttori del Metodo Globale di Autodifesa e istruttori di tiro sono inoltre a disposizione per illustrare alcune tecniche base che, nei rispettivi ambiti, vengono insegnate agli allievi del Corpo. Presente anche uno stand dedicato alle attività della divisione informatica per visitare in realtà virtuale l’interno di un istituto penitenziario. Inoltre è possibile simulare la fase di immatricolazione con tanto di acquisizione delle impronte digitali che si svolge al momento dell’ingresso in carcere di una persona.