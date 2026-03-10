Napoli, morto suicida il 39enne che accoltellò una sconosciuta sul bus

Si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo, Antonio Meglio, il 39enne che lo scorso 5 marzo aveva aggredito e ferito con un coltello un'avvocato penalista di 32 anni - che non conosceva - a bordo di un autobus a Napoli. L'uomo era piantonato in ospedale quando si è suicidato. Nella serata di giovedì 5, dopo una trattativa a cui ha preso parte anche il conducente del bus a bordo del quale teneva l'avvocato sotto minaccia, è stato bloccato e fermato dai carabinieri che hanno anche evitato un tentativo di linciaggio. Lunedì il gip aveva convalidato il fermo ed emesso il carcere nei confronti del 39enne.