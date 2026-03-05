Napoli, accoltella una sconosciuta in bus: 39enne rischia il linciaggio
La donna è ricoverata non in pericolo di vita, l'uomo è stato fermato dai carabinieri
© Ansa
Le coltellate sono arrivate improvvisamente, quando la donna era su un autobus nel quartiere Vomero a Napoli. I colpi l'hanno raggiunta prima al volto poi, quando la 32enne ha tentato di proteggersi, alle braccia. L'uomo, che la vittima non aveva mai neanche visto, è stata fermata dai carabinieri poco prima di essere aggredito dalla folla che si era assiepata. Avrebbe agito "senza motivi apparenti".
L'intervento dell'autista
È avvenuto tutto in un lampo sulla linea c32 dell'Anm, l'azienda di trasporti che serve la città di Napoli. La donna, colpita da un 39enne di Pianura, era stata già tratta in salvo grazie all'intervento dei passeggeri e dell'autista del mezzo, che si sarebbe fermato tentando di calmare l'aggressore mentre gli altri allertavano le forze dell'ordine. La vittima è cosciente ed è stata trasportata all'ospedale Cardarelli, dove è ricoverata non in pericolo di vita.
Il tentativo di linciaggio
I carabinieri hanno fermato il 39enne in via Simone Martini. Ma mentre lo stavano conducendo nell'auto, diverse persone avrebbero tentato di aggredire e linciare l'uomo. Il fermato è stato portato fuori pericolo dagli uomini dell'Arme.