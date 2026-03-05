Napoli, accoltella una sconosciuta in bus: 39enne rischia il linciaggio

Le coltellate sono arrivate improvvisamente, quando la donna era su un autobus nel quartiere Vomero a Napoli. I colpi l'hanno raggiunta prima al volto poi, quando la 32enne ha tentato di proteggersi, alle braccia. L'uomo, che la vittima non aveva mai neanche visto, è stata fermata dai carabinieri poco prima di essere aggredito dalla folla che si era assiepata. Avrebbe agito "senza motivi apparenti".