Parma, muore per una coltellata: la fidanzata indagata per omicidio volontario

È indagata per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo la giovane italo-cubana, ascoltata dai carabinieri di Parma dopo la morte del fidanzato, un 27enne, originario della Repubblica Dominicana e residente in città. Il ragazzo è deceduto nelle scorse ore in seguito alle ferite riportate da una coltellata. La ragazza risulterebbe l'unica presente al momento della tragedia ma, ribadiscono fonti investigative, non è in stato di fermo. Per ore carabinieri del Ris di Parma hanno svolto accertamenti nell'appartamento che è stato posto sotto sequestro. Da una prima ricostruzione non si esclude che sia stata proprio la giovane a colpire il 27enne.