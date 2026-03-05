Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo investigativo, per futili motivi una delle vittime è stata presa a pugni e quando l'amico l'ha difesa l'intero gruppo di minori ha rivolto la propria violenza contro di lui, accecandolo con lo spray urticante e sferrandogli due coltellate, una allo sterno e una alla testa. Nonostante la vittima fosse ormai a terra, esanime, e stesse perdendo molto sangue, i quattro hanno continuato a infierire su di lui con calci e pugni. Il 20enne accoltellato è stato salvato dall'arrivo dei carabinieri, che ha messo tutti in fuga, e dai soccorsi, che hanno bloccato l'emorragia.