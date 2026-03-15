I militari dell'Arma hanno notato un'auto parcheggiata nei pressi di un distributore di carburanti. Il mezzo era dotato di due targhe diverse: davanti una risultata rubata e dietro una risultata smarrita. bordo, lato passeggero, una donna. La gazzella, avvicinatasi al mezzo, nota un uomo che ha appena finito di riempire di gasolio alcune taniche posizionate nel bagagliaio dell'auto, con i sedili posteriori abbassati. Vista la situazione, il 39enne viene bloccato e perquisito. Nelle sue tasche i carabinieri trovano un dispositivo elettronico. Si tratta di un telecomando che controlla e configura il distributore di carburante e, in particolare, la pompa da remoto. Per sua natura lo strumento è, di norma, in dotazione ai titolari delle stazioni di servizio che lo utilizzano per la lettura di dati, per modificare le impostazioni, per bloccare o sbloccare la distribuzione del carburante e cambiare i prezzi. Nelle taniche rinvenute nell'auto della coppia sono stati rivenuti 510 litri di gasolio che sono stati restituiti al legittimo proprietario.