Caserta, sequestrata dall'ex: libera grazie a un messaggio WhatsApp
La vittima ha contattato con i social un'amica che ha poi avvertito la polizia
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Sequestrata in casa sua dall'ex compagno, è riuscita a liberarsi inviando un messaggio WhatsApp di aiuto a un'amica, che ha subito chiamato la polizia di stato. È accaduto a Casal di Principe, nel Casertano, dove gli agenti del locale commissariato hanno arrestato l'uomo per sequestro di persona.
Dalle indagini è emerso che l'uomo avrebbe chiuso in casa l'ex fidanzata per impedirle di uscire in quanto fortemente geloso, nonostante la fine del rapporto. Gli agenti della polizia di stato, una volta ricevuta la chiamata da parte dell'amica della vittima, sono subito intervenuti sul posto liberando la donna. Al momento del loro arrivo l'uomo non era presente. È stato arrestato poco dopo mentre stava rientrando a casa. Gli agenti lo hanno condotto in carcere su disposizione della Procura di Napoli nord.