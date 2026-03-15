Caserta, sequestrata dall'ex: libera grazie a un messaggio WhatsApp

Dalle indagini è emerso che l'uomo avrebbe chiuso in casa l'ex fidanzata per impedirle di uscire in quanto fortemente geloso, nonostante la fine del rapporto. Gli agenti della polizia di stato, una volta ricevuta la chiamata da parte dell'amica della vittima, sono subito intervenuti sul posto liberando la donna. Al momento del loro arrivo l'uomo non era presente. È stato arrestato poco dopo mentre stava rientrando a casa. Gli agenti lo hanno condotto in carcere su disposizione della Procura di Napoli nord.