Udine, usa un drone per spiare l'ex: scatta il divieto di avvicinamento
Un 31enne dell'Alto Friuli è accusato di atti persecutori tra il 2023 e il 2025: nella memoria del velivolo foto e sorvoli sui luoghi frequentati dalla vittima
© ansa
Per controllare ogni spostamento dell'ex fidanzata avrebbe fatto volare anche un drone sopra i luoghi che frequentava. Così, per quasi due anni, un uomo di 31 anni residente in alto Friuli avrebbe perseguitato la donna, arrivando a sorvegliarla dall'alto e a scattare fotografie di nascosto.
Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Moggio Udinese hanno eseguito nei confronti dell'uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento e l'obbligo giornaliero di presentarsi in caserma. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Udine nell'ambito di un'indagine per atti persecutori che sarebbero stati commessi tra il 2023 e il 2025.
Le indagini sono scattate nell'ottobre dello scorso anno dopo la querela presentata dalla donna. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'ex compagno avrebbe continuato a contattarla con insistenza chiedendole di tornare insieme, inviandole messaggi e regali non graditi. A far crescere ulteriormente la preoccupazione della vittima era stata però la presenza sempre più frequente di un drone che sorvolava i luoghi da lei frequentati. Un dettaglio che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti.
Le verifiche hanno portato all'individuazione e al sequestro del velivolo. Dall'analisi della memoria del drone sarebbero emersi numerosi sorvoli e diverse fotografie scattate all’insaputa della donna. Alcune immagini, secondo gli investigatori, sarebbero state anche condivise dall’indagato con amici e conoscenti. Nel corso delle perquisizioni i carabinieri hanno, inoltre, sequestrato due telefoni cellulari, ora al vaglio degli investigatori per verificare eventuali ulteriori elementi utili alle indagini.