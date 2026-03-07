Le verifiche hanno portato all'individuazione e al sequestro del velivolo. Dall'analisi della memoria del drone sarebbero emersi numerosi sorvoli e diverse fotografie scattate all’insaputa della donna. Alcune immagini, secondo gli investigatori, sarebbero state anche condivise dall’indagato con amici e conoscenti. Nel corso delle perquisizioni i carabinieri hanno, inoltre, sequestrato due telefoni cellulari, ora al vaglio degli investigatori per verificare eventuali ulteriori elementi utili alle indagini.