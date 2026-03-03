Latina, suicidio del 14enne Paolo Mendico: quattro compagni di classe indagati per stalking

I compagni, che frequentavano la classe di Paolo nella sede staccata dell’istituto Pacinotti di Fondi, lo avrebbero preso di mira per un lungo periodo di tempo "con condotte reiterate consistenti in insulti, offese e minacce". Questo avrebbe provocato nel 14enne: "un perdurante e grave stato di ansia, costringendolo ad alterare le proprie abitudini di vita". Il reato contestato ai minori è previsto dall'articolo 612 del codice penale, gli "atti persecutori", mentre l'indagine principale, in mano alla Procura di Cassino, riguarda l'istigazione al suicidio e al momento resta ancora contro ignoti. Con molta probabilità le due Procure potrebbero confrontarsi a breve sull'esito delle rispettive verifiche, entrambe volte a stabilire eventuali responsabilità per la morte di Paolo Mendico. Il lavoro del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, noto come Racis, su chat, foto e messaggi sarebbe ormai alla fase conclusiva e, almeno per quanto riguarda l'indagine di Cassino, la chiusura dell'inchiesta è attesa tra la fine di marzo e aprile.