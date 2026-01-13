Stalking a una preside di Caivano, arrestata l'ex "bidella pendolare"

Giugliano ha fatto ricorso perdendo la causa in primo grado e presentando appello, con udienza che dovrebbe tenersi in primavera. Dopo il licenziamento, però, la donna ha scritto diversi messaggi sui social network contro la dirigente scolastica, ritenuta responsabile del suo licenziamento a suo dire ingiusto, e ha inviato numerose mail all'indirizzo elettronico della scuola rivendicando il suo posto di lavoro. Carfora ha presentato una denuncia per stalking, culminata in una prima misura cautelare emessa a maggio 2025 dal Tribunale di Napoli Nord che disponeva il divieto di avvicinamento alla vittima di stalking e il divieto di dimora a Caivano e a San Felice a Cancello (Caserta), comune di residenza di Carfora.



Misure ripetutamente violate in quanto la donna ha continuato ad accedere ai social network pubblicando messaggi dello stesso tenore. Il gip ha quindi disposto l'aggravamento della misura e gli arresti domiciliari, finché, a seguito di ulteriori presunte violazioni, Giugliano è stata portata nel carcere di Secondigliano, dove è rimasta circa un mese e mezzo fino alla pronuncia del Riesame sul ricorso presentato dal suo avvocato Corrado Coppola, che ha ottenuto il ritorno ai domiciliari. Prosegue intanto il processo, a metà dell'istruttoria dibattimentale con prossima udienza fissata a fine mese e sentenza che potrebbe arrivare già entro marzo.