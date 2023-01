Giuseppina Giuliano fa ogni giorno Napoli-Milano in treno: "Non voglio perdere il posto da bidella"

A raccontare la storia al quotidiano Il Giorno è la stessa Giuseppina Giuliano. Al lavoro presso il Liceo Boccioni di Milano Giuseppina ci tiene e per questo non ha rifiutato l'assegnazione anche se lontana da casa. La mattina, o meglio la notte, la sveglia suona alle 3:30, il tempo di lavarsi, vestirsi e arrivare alla stazione Centrale di Napoli ("ci vuole una mezzoretta"). Ad attenderla c'è l'Italo delle 5:09 verso Milano. Quattro ore e mezza di viaggio durante il quale si riposa e fa una colazione. L'arrivo a Milano alle 9:24, il tempo di prendere la filovia 90/91 ed arrivare in piazzale Arduino dove prende servizio alle 10:30. Terminata alle 17 la giornata di lavoro, inizia il viatico di ritorno. "Quando finisco di lavorare vado al supermercato a comprarmi qualcosa da mangiare per la cena che, naturalmente, consumo in treno", dice Giuseppina prima di riprendere il filobus fino alla stazione Centrale, stavolta di Milano, e il nuovo treno veloce delle 18:20. Arrivo a Napoli Centrale alle 22:53 per poi rientrare a casa alle 23:30. Tutto cronometrato, come in un film di Fantozzi , e che funziona salvo imprevisti (che coi mezzi pubblici vanno messi in conto).

Il sogno di una casa

Ma non è la soluzione finale. Giuseppina dice di essere un po' demoralizzata per non aver ancora trovato una soluzione definitiva, vorrebbe trovare una abitazione a Milano (non è l'unica in difficoltà a causa del rincaro del costo della vita). "Ho provato a chiedere ai pensionati, ma mi hanno detto che accettano solo giovani studenti fino ai 25 anni e non lavoratori. Poi ho chiesto anche all’ostello della gioventù, dove avevo abitato qualche anno fa quando ero venuta a lavorare a Milano, ma mi hanno detto che ora non ospitano più persone per lunghi periodi come facevano un tempo. Adesso affittano le stanze solo per brevi periodi e quindi il costo è più elevato", confessa la 29enne. Ma al lavoro non rinuncia Giuseppina: "Proprio ora che sono diventata di ruolo, non posso assolutamente perdere l'opportunità di questo lavoro. Quindi, fino a quando non troverò qualcosa adatto alle mie possibilità, andrò avanti così".