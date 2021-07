Mai più autobus presi al volo: a Roma arriva la fermata per ricordare il ragionier Fantozzi

In futuro, nessuno sarà più costretto a prendere l'autobus "al volo" come il ragionier Fantozzi nel celebre film del 1971. In viale Castrense a Roma, infatti, proprio sotto al famosissimo balcone, sarà installata nei prossimi giorni una palina celebrativa in ricordo di Paolo Villaggio. L'omaggio, presentato oggi dalla sindaca Virginia Raggi in Campidoglio, vuole ricordare l'interprete Paolo Villaggio nel quarto anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 3 luglio del 2017.

La scena del salto dal balcone - La palina, realizzata in ghisa, riporta una delle immagini cult del film: la scena in cui il ragionier Fantozzi decide di uscire di casa passando dal balcone per "recuperare almeno due minuti" e arrivare in tempo in ufficio per timbrare il cartellino. La sindaca Virginia Raggi, sul suo profilo Twitter, ha ribadito la volontà della città di Roma di "rendere omaggio ancora una volta al maestro Paolo Villaggio in uno dei film che lo ha consacrato per sempre al suo pubblico. A quattro anni dalla sua scomparsa e a 50 anni dalla pubblicazione del romanzo, il personaggio Fantozzi ha raccontato meglio di chiunque altro una società in cambiamento e ha ideato un modo innovativo di fare cinema".

Maratona della saga - Le celebrazioni per ricordare uno dei personaggi più iconici del cinema italiano continueranno con una maratona non stop di tutti i film della saga. L'evento, organizzato da Volume Entertainment e Socio Aci, prenderà il via nella serata del 3 luglio. Con il sostegno di Mediaset Rti e Titanus, al Cinema Adriatico di Roma verranno proiettate tutte le pellicole del ragioniere, a partire da quella del 1971 - quella della dell'autobus preso al volo - fino al docufilm "La Voce di Fantozzi" diretto da Mario Sesti. Proprio quest'ultimo, accompagnato da Laura Delli Colli, sarà il protagonista della cerimonia inaugurale che si terrà alle 21 alla Casa del Cinema.