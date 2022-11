Borseggiatrici sui treni a Milano, ecco come derubano pendolari e turisti

Borseggiatrici in azione alla Stazione Centrale di Milano, non solo sulle metropolitane.Vittime prescelte? Pendolari e turisti a bordo dei treni. Valerio Staffelli con le telecamere di "Striscia la Notizia" le ha smascherate, mentre erano all'opera su alcuni convogli in partenza.

Le borseggiatrici, solitamente, raggiungono la Stazione Centrale su un treno, che arriva da Rogoredo: si nascondono in un sottopassaggio, destinato agli addetti ai lavori, attendono l'arrivo dei un convogli e prendono di mira quelli, dove le persone si accalcano per salire, approfittando della distrazione delle persone in coda.

Quando le camere di "Striscia la Notizia" le smascherano, mentre sono all'opera, le ladre scendono dal treno, si nascondono negli uffici della polizia, non senza lanciare insulti verso Valerio Staffelli e la sua troupe.