Bergamo, picchia e perseguita l'ex compagna: arrestato 47enne

La polizia di Bergamo ha arrestato un 47enne per aver picchiato e perseguitato l'ex compagna, arrivando anche a prenderla a calci e pugni. L'uomo è accusato di stalking e maltrattamenti in famiglia. La donna aveva denunciato le violenze, subite nell'arco di quattro anni di relazione, al commissariato di Treviglio. La situazione è precipitata all'inizio del mese di agosto, quando la donna ha deciso di interrompere il rapporto. Da quel momento l'uomo avrebbe iniziato a perseguitarla con centinaia di telefonate, messaggi e vocali dai contenuti gravemente minacciosi, compresi espliciti messaggi di morte. In un episodio, non trovando la donna presso la sua abitazione, l'uomo si sarebbe introdotto nell'appartamento pur non avendo le chiavi, danneggiando mobili e suppellettili.