Napoli, a sua insaputa il fidanzato le vende borse di lusso: lei lo scopre sui social e lo denuncia

La vendita aveva fruttato al giovane circa 4mila euro. Il titolare del negozio è estraneo alla vicenda

08 Mar 2026 - 14:27
A Napoli una 27enne cerca delle borse griffate da acquistare. Sui social resta colpita dalla vetrina virtuale di un noto negozio vintage. Ma, colpo di scena: la ragazza ne riconosce qualcuna. Quattro sono sue. Subito ha in mente un sospettato: il suo fidanzato. Lo contatta, gli dice di andare con lei al negozio ma lui si rifiuta. La giovane, allora si fa accompagnare da padre e fratello. Ad accoglierli il titolare che mostra loro le borse verosimilmente rubate a metà febbraio. Arrivano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per ricostruire la vicenda.

Ecco come si arriva al fidanzato "traditore"

  Tra le ricevute di acquisto del negoziante ci sono anche le fotocopie dei documenti di identità dei venditori. Per le quattro borse segnalate dalla giovane c'è abbinato un solo documento: quello del fidanzato 28enne. La vendita gli aveva fruttato circa 4mila euro.

Dagli accertamenti dei carabinieri emerge anche che il 28enne - una volta contattato dalla fidanzata - avrebbe chiamato il titolare del negozio vintage chiedendogli di ritirare dalla vendita le borse in questione. Le borse sono state sequestrate e il 28enne è stato denunciato. Il titolare del negozio è estraneo ai fatti.

