Treviso, paga la sosta ma la multa gli arriva comunque: "Ormai l'abbiamo fatta"

Gli hanno recapitato una multa sul parabrezza della sua auto nonostante, pochi istanti prima, avesse parcheggiato e pagato regolarmente la tariffa del parcheggio sulle strisce blu. È successo lo scorso 21 aprile a Treviso. Inutili - almeno in un primo momento - le contestazioni dell'uomo: per gli agenti il pagamento era arrivato troppo tardi e la sanzione da 41,40 euro era da pagare.
Il posteggio, la multa e le contestazioni inutili
Aveva da pochissimo fermato l'auto negli appositi posti blu e stava armeggiando con lo smartphone per pagare la sosta sull'app del Comune, quando i vigili hanno emesso la multa. Una situazione paradossale che il conducente della vettura ha tentato di segnalare agli agenti. La risposta non ha lasciato molto spazio al dibattito: "Gli è stato detto che doveva comunque pagare la sanzione", ha spiegato il suo legale. La ragione? La multa ormai era stata emessa.
La contestazione tramite il legale
Di fronte all'impassibilità della polizia locale, l'uomo ha chiamato immediatamente il suo avvocato allegandogli la fotografia della ricevuta dell'avvenuto pagamento. "Come facilmente visibile dalla schermata dell’app Treviso, è stato corrisposto il pagamento del parcheggio dalle 9.29 alle 14.11 per un totale di 7.03 euro", ha scritto poi il legale in una lettera di contestazioni diretta al comando della polizia locale. E proprio le 9.29, l'esatto minuto in cui la sosta era iniziata, era l'orario riportato nella sanzione.
La risposta del Comune
La risposta del Comune non si è fatta attendere molto. "Ha accolto la richiesta, annullando in autotutela il provvedimento sanzionatorio", ha spiegato ancora l'avvocato". Nessuna multa da estinguere aprendo il portafogli, dunque. Solo la sosta, ma quella era stata pagata subito.