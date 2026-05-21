Treviso, paga la sosta ma la multa gli arriva comunque: "Ormai l'abbiamo fatta"

Aveva da pochissimo fermato l'auto negli appositi posti blu e stava armeggiando con lo smartphone per pagare la sosta sull'app del Comune, quando i vigili hanno emesso la multa. Una situazione paradossale che il conducente della vettura ha tentato di segnalare agli agenti. La risposta non ha lasciato molto spazio al dibattito: "Gli è stato detto che doveva comunque pagare la sanzione", ha spiegato il suo legale. La ragione? La multa ormai era stata emessa.