Savona, gli arriva la multa di 4 anni prima ma lui nel frattempo è morto

Era stato ritenuto responsabile di un'irregolarità nella gestione dei rifiuti. Per questo motivo, al titolare di una ditta di Savona, nel 2022, era stato elevato un verbale di contestazione, con relativa sanzione. L'iter amministrativo è poi andato avanti fino all'emissione, a marzo 2026, di un'ordinanza-ingiunzione da parte della Provincia. Nel frattempo, però, l'uomo è morto. E così l'amministrazione non ha potuto far altro che annullare la multa. La vicenda è stata riportata dalla Stampa.