Pensionato spilla birra all'Adunata degli Alpini per 4 giorni, ora l'Inps gli chiede 29mila euro

Quando nel 2023 aveva accettato di dare una mano spillando birre all'Adunata nazionale degli alpini di Udine, mai avrebbe immaginato che quei quattro giorni dietro al bancone gli sarebbero costati così cari. Un 66enne ex dipendente di una birreria andato in pensione anticipata nel 2021 grazie a Quota 100, per quei 180 euro netti guadagnati si ritrova ora a dover restituire all'Inps la bellezza di 29mila euro, l'equivalente di un intero anno di pensione.