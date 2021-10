Draghi: "Stop a Quota 100, ora graduale ritorno alla normalità"

Quota 100 non verrà rinnovata . Lo ha annunciato Mario Draghi, sottolineando che "ora occorre assicurare una gradualità nel passaggio a quella che era una normalità". Il presidente del Consiglio ha poi parlato del Patto di Stabilità, affermando che "abbiamo un anno" per parlare di revisione, "c'è tempo per maturare punti di vista che siano realistici".

Per evitare un brusco ritorno alla Fornero in manovra potrebbe quindi essere introdotta nel 2022 "Quota 102", cioè un meccanismo che consentirebbe di andare in pensione con 64 anni di età e 38 di contributi (ci rientrerebbero poco meno di 50mila persone), e nel 2023 "Quota 104". Questo consentirebbe di ammorbidire lo scalone della Fornero, che costringerebbe ad aspettare i 67 anni per dire addio al lavoro.