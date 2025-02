Fisco, recuperati 33,4 miliardi nelle casse dello Stato nel 2024: da evasione l'80%

Secondo il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, "nel 2024 sono affluite alle casse dello Stato maggiori risorse per 33,4 miliardi, due in più rispetto all'anno precedente, di cui quasi l'80% dal recupero dell'evasione fiscale. Il dato più alto di sempre". Si tratta, spiega ancora Carbone, "per l'80% di evasione fiscale, per il restante da altri tipi di irregolarità. A questi vanno aggiunti 7 miliardi recuperati da altri enti, come Inps e Comuni", ha aggiunto.