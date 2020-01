Riceve una multa da 73 euro, per errore ne paga 93mila: il rimborso tarda ad arrivare 

Ha pagato per errore una multa di 73 euro versandone 93mila. Capitan Ventosa lo ha incontrato a Milano. "Sei un eroe", scherza l'inviato di "Striscia la Notizia" con il cittadino che racconta: "Ho preso delle multe e dal mio terminale in azienda le ho pagate: ma invece di versare 73 euro, ne ho pagati 93mila".

Un racconto tragicomico con delle ripercussioni sui lavoratori della sua ditta: "Trattandosi di un conto aziendale questi soldi sono importanti per pagare tredicesime, buste paga e fornitori", spiega l'uomo che si è rivolto al Comune per la restituzione, ma i tempi sono lunghissimi a causa della burocrazia.

Dovrà attendere fino a marzo, salvo imprevisti, per riavere indietro il denaro versato a novembre. Tempi che invece sarebbero stati strettissimi a parti inverse. "Se il cittadino non versasse immediatamente la somma si procederebbe esecutivamente nei suoi confronti", spiega l'avvocato Elisa Ferrarello, esperta di cause contro lo Stato. Ma dopo l'intervento di capitan Ventosa il Comune di Milano si è impegnato a fargli riavere i soldi in pochissimi giorni.