Cosenza, parcheggiatori abusivi: aggredita l'inviata di "Striscia la Notizia"

Erica, inviata di "Striscia la Notizia" , e la sua troupe sono stati aggrediti a Cosenza mentre stavano realizzando un servizio sul fenomeno dei parcheggiatori abusivi davanti allo stadio in occasione della partita contro il Crotone. E' servito l'intervento delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'inviata e gli operatori. "Sto bene", ha detto Erica tramite un video pubblicato sui social.

La situazione è degenerata quando Erica ha provato a chiedere spiegazioni ad alcune persone per il loro operato. A quel punto uno di loro si è avventato su un cameraman, trattenuto per la gola poi sbattuto contro alcune auto, per evitare di essere ripreso.

Assieme all'inviata, infatti, erano presenti gli operatori della troupe che hanno subito percosse e danni alle attrezzature (telecamere e microfoni) ."Siamo in ospedale per fare dei controlli. Stavamo girando un servizio sugli abusivi allo stadio e ci hanno aggredito con calci e pugni", ha raccontato Erica. Per metterli in sicurezza, i carabinieri avevano portato la donna e gli operatori all'interno dello stadio subito dopo l'aggressione.