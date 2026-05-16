Il tono del messaggio pubblicato dal municipale di Lugano è rapidamente diventato più duro. Quadri ha invocato misure analoghe anche oltreconfine: "È tempo di restituire la gentilezza: anche alle nostre latitudini la polizia deve dotarsi di ganasce" proponendo provocatoriamente che vengano "pitturate a strisce verdi-bianche-rosse" e applicate alle auto italiane in sosta abusiva. Parole che si inseriscono in un clima già teso sul tema dei rapporti transfrontalieri e dei frontalieri italiani impiegati in Ticino. Nel post, il consigliere nazionale ha rincarato ulteriormente i toni: "Di farci prendere a pesci in faccia da chi ha uno stipendio grazie al nostro Cantone e poi ci odia, ne abbiamo piene le scuffie".