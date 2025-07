Morto in una buca in spiaggia, ipotesi malore durante il gioco

Il padre indagato - Nelle scorse ore al padre di Riccardo è stata notificata l'iscrizione nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo: un atto dovuto. La formalizzazione dell'accusa è infatti legata a una serie di attività che l'ufficio giudiziario deve disporre come da prassi, a cominciare dall'autopsia sul corpo del ragazzo. Tuttavia, spiega il procuratore Liguori all'Ansa, in questo caso "la dinamica è chiara. Adesso è importante capire il come" sia potuto accadere. "Aveva patologie pregresse? Ha avuto un malore?", si chiede Liguori. Domande obbligatorie "anche per permettere ai genitori, fin dove è possibile, di farsi una regione sull'accaduto, poi sulle eventuali responsabilità, se ce ne sono, vedremo di trattarle come giusto che sia". "D'altronde - ha concluso il procuratore - la pena naturale purtroppo è già in fase di espiazione; quella legale se necessita vedremo di gestirla nella maniera più umana possibile".