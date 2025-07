Montalto, Riccardo muore sepolto nella sabbia: il padre è indagato per omicidio colposo

La Procura di Civitavecchia ha iscritto nel registro degli indagati il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto soffocato sotto la sabbia in una spiaggia libera di Montalto di Castro. L'ipotesi è omicidio colposo, un atto dovuto per permettere l'esecuzione dell'autopsia e chiarire ogni dettaglio della tragedia avvenuta il 12 luglio. Riccardo stava scavando una buca profonda per gioco quando la sabbia gli è crollata addosso, intrappolandolo. Il padre ha cercato di salvarlo scavando a mani nude, ma quando il ragazzo è stato estratto, era già in arresto cardiaco. I soccorsi non sono riusciti a rianimarlo. L'obiettivo è chiarire eventuali responsabilità, anche alla luce della dinamica drammatica e dell'intervento disperato del genitore per salvare il figlio. Nessuna accusa formale al momento, ma una ricostruzione dettagliata sarà fondamentale.