Montalto di Castro, 17enne muore sepolto in una buca fatta in spiaggia

Tragedia a Montalto di Castro, nel Viterbese. Un 17enne è morto in spiaggia sepolto dalla sabbia in una buca che aveva scavato mentre giocava con i fratellini, in un tratto di lido nei pressi del camping Villaggio California. Il ragazzo, dopo aver scavato la buca, profonda circa un metro e mezzo, vi si è introdotto ma le pareti di sabbia gli sono crollate addosso seppellendolo. Quando i fratellini si sono accorti di quello che era successo e hanno chiamato il padre era ormai troppo tardi: inutili i tentativi degli uomini del 118 di rianimare il ragazzo.