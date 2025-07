Lo studio: "Negli Usa le buche in spiaggia hanno causato più vittime degli attacchi di squali"

Purtroppo dopo questo studio nessuno ha più replicato la comparazione anche se, l'International Shark Attack File (ISAF) fa presente come in media gli squali facciano ormai appena un morto ogni anno in America. Anche i casi di decessi dovute alle buche in spiaggia comunque continuano ad essere rari ma non rarissimi. Nel 2024 proprio in Florida una bambina di 7 anni perse la vita in circostanze simili, finendo per essere soffocata dal crollo di ciò che lei stessa aveva scavato.