Morto sepolto sotto la sabbia, il racconto del padre: "Non ha gridato, ero a due metri e non mi sono accorto di nulla"

La reazione degli amici - Il corpo di Riccardo è stato portato al cimitero di Montalto, in attesa delle disposizioni della Procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo. "Chi ama Bonni sta cercando di capire come sia possibile continuare a respirare con questo vuoto dentro", è la reazione di un'amica del 17enne raccolta dal Messaggero. "Stiamo leggendo tanti commenti ironici, battute sciocche su questa tragedia: ogni derisione sulla morte del nostro Riccardo è un colpo inferto a chi lo ha amato, e lo ama ancora. Una mancanza di umanità e di maturità che lascia senza fiato". Le fa eco un altro amico di Riccardo: "Una morte assurda. Di certo stava giocando con i suoi fratellini a cui lui era legatissimo: Bonni lascia un vuoto incolmabile. Era sempre allegro, sorridente e pieno di iniziativa. Una mentre brillante, un ragazzo sempre positivo, il collante nella nostra comitiva. Non riusciamo a capire come sia possibile morire in questo modo assurdo e ingiusto". E aggiunge: "Adesso stiamo organizzando un'iniziativa per ricordarlo e per far sentire la nostra vicinanza ai genitori e ai fratelli. Un momento drammatico in cui vogliamo dimostrare la nostra vicinanza alla famiglia rispettando il loro dolore. Noi abbiamo perso un amico, una persona speciale. Il nostro Bonni non verrà dimenticato, il suo ricordo ci accompagnerà".