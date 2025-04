Morte Papa Francesco, il cardinale Ravasi ricorda l'elezione del 2013: "Correvamo il rischio di essere esclusi"

"Intanto i cardinali erano entrati tutti, mentre noi eravamo rimasti fuori. A un certo punto venne un cerimoniere a sollecitarci a gran voce perché correvamo il rischio di essere esclusi. Poi siamo entrati per ultimi e quella fu la votazione che lo ha fatto diventare l'arcivescovo di Buenos Aires guida della Chiesa".

Quindi, il cardinale Ravasi ha proseguito: "La cosa altrettanto curiosa da dire è che lui lo ricordava dando un'interpretazione particolare. Diceva: Per me è stato come se una mano mi fermasse e mi trattenesse dal destino che mi attendeva".