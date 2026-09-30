Su quali potrebbero essere i motivi che avrebbero potuto portare a un omicidio, Antonella Tognazzi non si sbilancia. La Commissione ipotizza un movente economico, ma la donna lascia agli investigatori il compito di cercare la verità: "Mi auguro, dalle parole del presidente Vinci, che loro siano sulla pista giusta per arrivare a fare dei nomi e trovare le motivazioni. Aspettiamo le conclusioni. Ci sono attività che ancora faccio fatica a seguire. Lunedì (28 settembre, ndr) è stata simulata l'aggressione nell'ufficio: in quelle immagini, per tutti, la vittima è un estraneo. Ma per me resta mio marito". Una cosa, dice, è certa: "Oggi è certificato che David è stato ucciso". Ed "è un punto di non ritorno". La speranza di Tognazzi, adesso, è una sola: che la Procura segua l'ipotesi messa sul tavolo dalla Commissione parlamentare d'inchiesta e "apra un vero e proprio procedimento per omicidio".