Torino, autopsia per l'omicidio di Fabio Colapietro prevista per venerdì

L'episodio sarebbe avvenuto durante una festa, iniziata il 20 settembre, a casa della professoressa. Una volta giunto anche Colapietro, considerato il galoppino "di uno spacciatore", ha raccontato Wilmer Perga, legale del 26enne, "hanno cominciato a consumare ogni tipo di sostanza, il giorno e la notte". Per "due notti". L'indomani, al risveglio il 26 avrebbe scoperto "che la vittima gli avrebbe rubato" un braccialetto d'oro. Da lì, "una lite in cui tutti si sono picchiati", in cui Colapietro avrebbe perso la vita. Poi, la decisione di sezionare il cadavere per disfarsene, idea che - stando alle intercettazioni ambientali tra li indagati - sarebbe stata di Formichetti. "È stata lei a manovrare le azioni di tutti dopo che era stato ucciso, la mente che puntava a tornare a una vita normale", ha detto Cristian Matheus De Oliveira Morando. "La direzione dell'attività svolta era sotto il controllo della professoressa che chiamavamo Satana". Al gip il 26enne ha confessato di aver ucciso Colapietro, ma - ha aggiunto - "involontariamente".